Tevfik Göksu'nun vazosu her hafta yenilenecek. İBB adayı yapılmayınca kendisini alışverişe verdi

Tevfik Göksu’nun yönettiği AKP’li Esenler Belediyesi, 23 Aralık’ta ‘halkla ilişkiler çalışmasında kullanılmak üzere malzeme temini’ ihalesinin duyurusunu yaptı. İhale kapsamında, belediyeye 80 bin karanfil ve 40 bin gül satın alınacağı iletildi.

Medyakarar’ın haberine göre, belediyeye her hafta 500 adet vazo da alınacağı, Tevfik Göksu’nun ve başkan yardımcılarının odalarındaki vazoların her hafta değişeceği belirtildi.

KOL SAATİ DE ALINACAK

Söz konusu ihale kapsamında, oyuncak arabadan kol saatine kadar çok sayıda ürün alınacağı dikkat çekti. Satın alınacak ürünlerin listesi şu şekilde:

“5 bin 500 adet 500 gram çikolata (Madlen), 750 adet 750 gram çikolata (spesiyal), 750 adet 1500 gram çikolata (spesiyal), bin 500 adet duvar saati, 600 adet kol saati, 5 bin adet oyuncak bebek, 5 bin adet oyuncak araba, 15 bin adet aşure, 5 bin adet mevlit şekeri, 50 bin adet kandil simidi(kutu), 20 bin adet meyve suyu, 20 bin adet meyveli kek, 20 bin adet çikolatalı gofret, 80 bin adet lokma tatlısı ve 15 bin adet sandviç “

“ 40 bin adet karanfil, 40 bin adet gül, 500 adet haftalık vazo, 550 adet protokol buketi, 650 adet büyük boy buket, 700 adet orta boy buket, bin metre sahne önü süsleme, 300 adet ferforje aranjmanı, 500 adet orta boy saksı, 500 adet büyük boy saksı, 500 adet büyük boy aranjman, 750 adet orta boy aranjman, 750 adet çiftli çelenk, 750 tekli çelenk”