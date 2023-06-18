Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu: Asgari ücret için 500 dolar da yetmez

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ikinci toplantısını yarın gerçekleştirilecek.

Süreci yorumlayan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in seçim öncesi yaptığı 500 dolar açıklamasını hatırlatarak “Biz öncelikle verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Ancak 500 doların da Türkiye’nin bugünkü koşullarında yeterli olmayacağı bir gerçek. Yüksek enflasyonda bu da kısa sürede eriyecek. 500 doların da revize edilmesini bekliyoruz.” dedi.

Özdemiroğlu, Türk-İş’in hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının ortada olduğunu belirtti.

"BAYRAM ÖNCESİ BU İŞÇİLERE AVANS VERİLSİN"

Asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değil komisyon tarafından açıklanması gerektiğini söyleyen Haydar Özdemiroğlu kamuda çerçeve protokol imzalanmış olmasına karşın bekleyen sözleşmeler olduğunu belirterek “Kamuda sözleşmeye bekleyen işyerleri için avans verilsin. Bu konuda bize çok sayıda şikâyet geliyor. Sözleşmeler devam ediyor. Bayram öncesi bu işçilere avans verilsin” ifadelerini kullandı.

Yarınki toplantıdan bir sonuç çıkması beklenmezken işçi tarafı yeni asgari ücretin bayram öncesi belirlenmesini istiyor. Ancak iktidar 3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verilerini görmek istiyor.