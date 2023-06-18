Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve memur maaşı açıklaması

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden katıldığı Haber Global canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışına ilişkin, işveren, işçi ve kamu tarafının bir müzakere süreci yürüttüğünü hatırlattı.

Normalde yılda bir kez olan görüşmelerin, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için 6 aylık periyotta yapıldığına işaret eden Yılmaz, "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi." dedi.

"ASGARİ ÜCRET VE 22 BİN LİRA EN AZ MEMUR MAAŞI MESELESİ ORTAYA KOYDUĞUMUZ TAAHHÜTLER"

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda çalışmanın TBMM'de devam edeceğini işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek 22 bin lira en az memur maaşı meselesi, bizim seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz taahhütler.

Biz, her zaman ne dediysek onu yapma gayreti içinde olan bir parti olduk. Dolayısıyla hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içeresinde gerçekleştirme yönünde bir gayret içindeyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili taraflarla birlikte çalışmalarını yapıyorlar. Meclisimiz son sözü söyleyecek. Burada da Meclisimizin iradesine saygı göstermek durumundayız."

Yılmaz, TBMM tatile girmeden bu düzenlemenin öncelikli bir şekilde ele alınacağını dile getirdi.

NASIL BİR POLİTİKA İZLENECEK?

"Yeni dönemde ekonomide nasıl bir politika izlenecek? Merkez Bankası'nın politika faizinde bir güncelleme olur mu?" sorusu üzerine Yılmaz, ortak akılla, istişareyle hareket ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın, kanunların çizdiği bir çerçevesinin bulunduğunu belirterek, bankanın, fiyat istikrarı ile istihdam ve kalkınma politikalarına destek olma misyonunun bulunduğunu hatırlattı.

Bu politikaların, istikrar içinde büyümek, geliri adil bir şekilde geniş kesimlere dağıtmak ve teknolojik atılım çerçevesinde şekillendiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada güncelleme ihtiyacı da doğabiliyor zaman zaman. Dünyanın, Türkiye'nin şartlarına göre güncelleme ihtiyaçları çıkıyor. Bugün baktığınızda bütün dünyada bir problem var. Büyüme hızı aşağı doğru gidiyor, bir taraftan da enflasyon var.

Enflasyonla resesyonu dengelemeye çalışan bir dünya manzarası var karşımızda. Biz de son 3 yılda iyi bir büyüme performansı, çok iyi bir istihdam, ihracat, turizm artışı yakaladık. Ama şimdi vatandaşımızın da birinci önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız.

Dengeli bir şekilde, diğer hedeflerimizi de ihmal etmeden enflasyona daha büyük bir öncelik atfediyoruz.

Dolayısıyla Merkez Bankamız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konularda yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Burada Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var. Uzun ve orta vadede amacımız ne? Hem faizler hem enflasyon düşsün. Uzun vadede varmak istediğimiz yer belli. Büyümemizi, istihdamımızı devam ettirelim."

Yatırımlar için uygun bir finansal ortamın önemine işaret eden Yılmaz, "Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip edeceğiz." dedi.