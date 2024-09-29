‘Tezgah’, vizyon için gün sayıyor

Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrolünde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik’le beraber üstlendiği ‘Tezgah’ filminin galası yapıldı. İstanbul’da ilk kez sinemaseverlerle buluşan filmin açıkhava galasına ilgi büyüktü.

Filmin kadrosunda Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Şinasi Yurtsever bulunuyor. Rıza Kocaoğlu ve Damla Sönmez, oyunculuklarıyla filmde devleşmişler. Erkan Kolçak Köstendil’in de onlardan geri kalır yanı yoktu. İzlerken keyif aldım.

Sinemaseverleri harika bir film bekliyor. Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim-komedi türündeki film, 4 Ekim Cuma günü vizyona girecek. Filmin ilk açıkhava galası, 11 Ağustos’ta Alaçatı’da gerçekleşmişti. Gişesi bol olsun. Alternatif arayanlara duyurulur.

‘Hücreler’de ikinci sezon başlıyor

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden çıkan ve Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi isimleri kadrosunda buluşturan ‘Hücreler’, ikinci sezonuna 6 Ekim’de Maximum Uniq Hall’de başlıyor.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın beğeni topladığı oyun, insan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktarıyor.

‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkiler sahneye taşınıyor. ‘Hücreler’, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

İspanya turnesine çıkıyor

Piyanist ve klavsen sanatçısı İklim Tamkan, 10, 11 ve13 Ekim’de Zaragoza’da gerçekleşecek İspanya turnesinde dinleyicilerle buluşacak.

Hollandalı duayen klavsen yapımcısı Titus Crijnen’in meslekteki 40. yılında düzenlenen jübile konserleri serisine Crijnen’in özel davetlisi olarak katılacak olan Tamkan, 13 Ekim’deki son konserde ise dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın bestelediği ve kendisine ithaf ettiği ‘Goldberg İstanbul’da’ adlı eserin Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.

İklim Tamkan, solo performansının yanı sıra Macar org ve klavsen virtüözü Márton Borsányi ile birlikte Bach’ın klavsen konçertosunu da icra edecek.