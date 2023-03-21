TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi şöyle konuştu:

"Futbolda kalıcı ve sürdürülebilir başarı için, doğru iş birlikleri ve sponsorluklar büyük bir önem taşıyor. Tam 27 yıldır yol arkadaşımız olan Mercedes-Benz ile sponsorluk sözleşmemizi 2 yıllığına yenileyerek iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Mercedes-Benz artık sadece A Erkek Milli Takımımızın değil, A Kadın Milli Takımımızın ve eMilli takımımızın da ana sponsoru oluyor. Bu kuvvetli iş birliğinden ötürü, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Mercedes markasının güzel bir kız çocuğundan ilhamla ortaya çıkan ismi, havayı, karayı ve denizi simgeleyen yıldızı var. Bizim de sahalarda coşkuyla koşan küçük kızlarımız, tüm gücüyle mücadele eden kadın futbolcularımız ve ay yıldızı göğsünde gururla taşıyan milli takımlarımız var.

Birlikte yıldızımızın daha da parlayacağına inanıyorum. Türk futbolunun ve Türkiye Futbol Federasyonunun yıllardır en büyük destekçileri arasında yer alan Mercedes-Benz yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının Türk futboluna değer katmasını diliyorum.

Kadın futbolu her geçen gün ilerliyor. Türkiye'de de kadın futbolunu daha büyük hedeflere koşturma yönünde çalışmalar yapacağız. Fair-play ruhunun yüceltilmesi, cinsiyet eşitliğinin yayılması için çalışıyoruz. Kadın futbolu özel bir öneme sahip. TFF olarak bu işin başına Başkan Vekilimiz Nüket Hanımı getirdik. Kız çocuklarının futbola kazandırılmasına yönelik birçok çalışmayı beraber yürütüyoruz. Kadın futbol takımlarına da kulüplerimiz önemli yatırımlar yapmaya başladılar. Kadın milli takımımız da son dönemde önemli bir başarıya imza attı. FIFA dünya sıralamasında ekim ayından itibaren en fazla puan toplayan takım olduk ve üç basamak yükseldik.

25 Mart'ta Ermenistan, 28 Mart'ta da Hırvatistan ile karşılaşıyoruz. Milli takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. Her iki maçta da inşallah güzel sonuçlar elde ederek EURO 2024'te ülkemizi gururla temsil edecekler.

Ermenistan maçında UEFA'nın misafir seyircisiz oynama talebi var. Maça gidemeyen ama kalbi Türkiye için atan tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı. Bu biletlerin gelirleri omuz omuza kampanyasına aktarılacak. Bursa'da oynanacak olan Hırvatistan maçı için hem hatıra hem de tüm statta satılan bilet gelirleri kampanyaya aktarılacak. Buradan herkesi tirbünleri doldurarak hem milli takımımıza hem de depremzedelere destek olmaya çağırıyorum."