Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek

Fotospor'un haberine göre hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'ın adı TFF başkanlığı için geçmeye başladı.

Millet İttifakı’nın kazanması durumunda aralarında Aziz Yıldırım’ın da olduğu bazı çok önemli isimler spor bakanlığı için konuşuluyor.

TFF başkanlığı için de Galatasaray eski başkanlarından Faruk Süren’in adı geçiyor.

TFF başkanlığı için adı son dönemde dillendirilmeye başlayan isimlerden birisi de Cüneyt Çakır.

MHK'NİN BAŞINA GEÇEMEMİŞTİ

Hakemliği yeni bıraktığı için Sabri Çelik’in ayrılmasından sonra MHK’nin başına geçemeyen Çakır’ın ismi kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Türk futbolunu; Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi çok önemli organizasyonlarda başarıyla temsil eden ve TFF’nin en büyük baş ağrısının hakemler olduğu ortamda Cüneyt Çakır’ın dedikoduların üstünü kapatabilecek en önemli aday olabileceği üzerinde duruluyor.