TFF Başkanı Büyükekşi'nin çevirdiği dolapları Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Türk futbolunun yozlaştığının aynası; seçim kongresi.

Sözde özerk federasyon!

Yersen tabii.

Göstermelik seçim. Atama ile gelen başkan ve yönetimler.

Şöyle bir bakalım.

Mehmet Büyükekşi ve yönetimi ile kurullarına tepki göstermeyen kulüp yok gibi.

Hem de tüm liglerde.

Buna rağmen 85 milyonluk ülkede Mehmet Büyükekşi dışında Futbol Federasyonu için başkan adayı olan yok.

TFF başkanlığı için aday olmak isteyenler 61 kulübün ıslak imzalı talebini almak zorunda.

İş öyle zor değil.

Peki ne oluyor da aday çıkmıyor?

Olan şu;

“Yukarının isteği bu kişi” şeklinde şifaen talimat veriliyor.

Yukarısı denilen yer ise hükümet.

Gerçekten, bu yönde yönlendirme var mı, yok mu net bilgi yok.

Açık ve net olan, seçimlere bu söylem ile girilmesi.

Böyle olunca da borç batağında olan kulüpler metazori olarak, dayatma adaya basıyorlar imzayı, oyu.

Trajikomik hikaye.

Onlarca kulüp delegesi koşar adım Ankara’ya seçim kongresine gidiyorlar.

Bir oy bile alsa başkan seçilecek olan kişi için sandık başında medyaya pozlar veriyorlar.

Yahu seçim adı üstünde.

Bir yarış..

A, B, C..

Bilmece değil!

Birden fazla aday olan yerde seçim olur.

Tek adaylı olursa seçim değil, atama olur.

Okulda bile sınıf başkanlığı için adaylar çıkar.

Apartman yönetimlerinde. Muhtarlık, belediye...

Seçim varsa, mutlaka birden fazla aday vardır.

Seçimin anlamı da budur zaten.

Kulüplere aba altından sopa gösterip, bunu ülke yönetimine ihale edenler kimler?

Net değil!

Siyasiler, eski sporcular, şunlar, bunlar. Cumhurbaşkanı’nın arkasına sığınıyorlar!

Kulaktan kulağa dolaşan balonlar.

Hani biri balon uçurur. Attığı yalana kendisi inanır hale gelir.

İşte o misal.

Gelinen noktada federasyonun önünden dahi geçememesi gereken Büyükekşi, bu mobing ile yeniden koltuğa oturacak.

Hem de hiç kalkmadan.

Bu arada Beşiktaş kulübü destek olmayacağını açıkladı. O kadar.

Büyükekşi umursamadı bile.

“Zaten desteğinize ihtiyacım yok” diyerek reste, aynı şekilde karşılık verdi.

Tribüne oynayan Ahmet Nur Çebi, çıkıp tek kelime etmedi.

Edemez de!

Etmesinin de fazla manası yok ki.

Tepkinin karşılığı, farklı aday çıkarabilmesiydi.

Bunun için eski Başkan Serdar Bilgili ve yönetici Murat Aksu’nun isimleri geçti.

Beşiktaş uyku moduna daldı.

Medya dünyasından gazeteci Orhan Yıldırım, aday adaylığını açıkladı. Açıklaması ile kaldı.

Eyyy başkanlar. Yöneticiler. İlgili kişiler.

Borç batağına soktuğunuz kulüpleriniz yüzünden el pençe duruyorsunuz.

Görüntü bu.

Yeni sezonda kimse çıkıp yalandan algı yapmasın.

TFF ve kurumlarına tek laf etmesin.

Bu ortamı yaratan, sizlersiniz. Sizleri yönetenler değil.

Türk futbolu yanıyor, kulüpler balık avlıyor.

Bol şans.

Şerafettin Tilki