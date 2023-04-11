﻿Galatasaray ve Beşiktaş'ın TFF Başkan adayı belli oldu

Fotospor'un haberine göre Siyah - Beyazlı kulübün Başkanı Çebi, "TFF Başkanı Galatasaraylı olabilir. Federasyon başkanının Galatasaraylı olması beni rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılıların alt seviye kurmayları arasında devam eden görüşmelerde ilk olarak Adnan Polat ismi gündeme gelmişti. Beşiktaş tarafı da Çebi adını gündeme getirmişti.

SEÇİM SONRASI BELİRLEYİCİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin durumuna göre Faruk Süren üzerinden de görüşülebileceği düşünülüyordu. Hatta iki tarafın yöneticileri Fenerbahçe eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu adını bile zikretmişti.

Ancak Çebi'nin bu açıklaması özellikle Adnan Polat'ın adaylığı konusunda Beşiktaş ile Galatasaray arasında bir fikir birliğine varıldığı şeklinde yorumlandı.