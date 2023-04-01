İYİ Parti'nin kurşunlanmasına 'Tiyatro' diyen isim Cumhur İttifakı'nın Spor Bakanı adayı oldu

TFF başkanlığını düşünen AKP'nin İzmir milletvekili Alpay Özalan hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Fotospor'un haberine göre Alpay Özalan AKP'den gelen yeniden aday olması teklifini spor bakanı olması düşünüldüğü için kabul etti.

Özalan'ın Cumhur İttifakı'nın Spor Bakanı adayı olduğu öğrenildi.

AKP'den İzmir Milletvekili olan Özalan'ın yeni dönemde de milletvekili adayı olmak için başvurdu. Hedefinde ise spor bakanlığı var.

Bir ara TFF başkanı olmak için milletvekilliği görevini bırakmayı düşünse de AKP üst yönetimi kendisinden yeniden aday olmasını talep etti.

Özalan da bu isteği karşılıksız bırakmadı.

Türk futbolunda son dönemde yaşanan kaos, kulüpler arasındaki çekişmeler ve son olarak Hırvatistan karşısında alınan yenilgi sonrasında Almanya Euro 2024'ün daha ilk maçlardan riske girmesinin Özalan'ı spor bakanlığı konusunda istekli konuma getirdi.

KAVGACI ÖZALAN'DAN SKANDAL TWEET

Millietvekili olarak sınırlı faaliyetlerde bulunan ve Meclis’te çıkan kavgaların çoğunda yer alan Alpay Özalan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıyı “Tiyatro” olarak nitelendirdi.

Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız haddini bildirince İyi Parti yeni bir tiyatro düşünmüş. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olay üzerinden, hedef göstermelere başlamışlar. Kendinizi çok belli ediyorsunuz! Çok amatör oynuyorsunuz. Biz yemedik, yiyene afiyet olsun. Utanç verici bir parti!” dedi.

Alpay Özalan futbolculuğu döneminde de ismi skandallarla anılan isim olarak dikkat çekmişti.