6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Büyükekşi'nin durumu: Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler 

Mehmet Büyükekşi'nin durumu: Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler 

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı...

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 00:15
Takip Et

Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler 

Mehmet Büyükekşi'nin durumu: Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler 
+
Aa
-

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kötü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. 
kusura bakmasın!
Açık açık söylüyorum bunu.
Aldığı kararların, yaptığı hiçbir şeyin izahı yok.
Konuştuklarının da.
Yalan söylüyor!
Gerçekleri çarptırıyor!
Bir dediği bir dediğini tutmuyor!
Üstüne üstlük haziran alında bitecek olan başkanlık dönemine rağmen hızla kadrolaşmaya gidiyor. Hem de astronomik maaşlarla.
Eskiden derlerdi ya futboldan anlamayan adamlar için;
"Topu görse karakola bomba götürür" diye. Aynen o şekilde. İşi bu kadar biliyor!
Ama kimseyi dinlediği yok.
Yetkiyi almış eline istediğini yapıyor.
Milli takım rezalet. Mübareğin kılı kıpırdamıyor.
Süper Lig kaynıyor.
Oralı bile değil, her şey normalmiş gibi davranıyor.
Beşiktaş'a verdiği cevapları gördünüz değil mi? Hiçbir dayanağı olmadan atıp tutuyor!
Yurt dışı seyahati deyince bir bakmışsın ekibiyle birlikte tur atıyor. 
Arkasında futbol dünyası yanıyor; umursamıyor.
Daha önce de yazmıştım. Zihni Sinir proceleriyle vakit geçiriyor.
Uzun uzun anlatmayacağım. Olup bitenleri zaten görüyorsunuz.
Türkiye bunu hiç hak etmiyor.
Şimdiye kadar durdum ama. Artık dayanamıyorum.
Eyyy spor bakanı. Artık bu işe bir müdahale etmen gerekiyor. Nokta!
Siz şimdi başlığı merak ediyorsunuz değil mi; ne demek diye.

Bakın gogul amcaya lütfen! Anlamı orada yazıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
5
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
6
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.