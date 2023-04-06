Mehmet Büyükekşi'nin durumu: Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler 

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kötü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

kusura bakmasın!

Açık açık söylüyorum bunu.

Aldığı kararların, yaptığı hiçbir şeyin izahı yok.

Konuştuklarının da.

Yalan söylüyor!

Gerçekleri çarptırıyor!

Bir dediği bir dediğini tutmuyor!

Üstüne üstlük haziran alında bitecek olan başkanlık dönemine rağmen hızla kadrolaşmaya gidiyor. Hem de astronomik maaşlarla.

Eskiden derlerdi ya futboldan anlamayan adamlar için;

"Topu görse karakola bomba götürür" diye. Aynen o şekilde. İşi bu kadar biliyor!

Ama kimseyi dinlediği yok.

Yetkiyi almış eline istediğini yapıyor.

Milli takım rezalet. Mübareğin kılı kıpırdamıyor.

Süper Lig kaynıyor.

Oralı bile değil, her şey normalmiş gibi davranıyor.

Beşiktaş'a verdiği cevapları gördünüz değil mi? Hiçbir dayanağı olmadan atıp tutuyor!

Yurt dışı seyahati deyince bir bakmışsın ekibiyle birlikte tur atıyor.

Arkasında futbol dünyası yanıyor; umursamıyor.

Daha önce de yazmıştım. Zihni Sinir proceleriyle vakit geçiriyor.

Uzun uzun anlatmayacağım. Olup bitenleri zaten görüyorsunuz.

Türkiye bunu hiç hak etmiyor.

Şimdiye kadar durdum ama. Artık dayanamıyorum.

Eyyy spor bakanı. Artık bu işe bir müdahale etmen gerekiyor. Nokta!

Siz şimdi başlığı merak ediyorsunuz değil mi; ne demek diye.

Bakın gogul amcaya lütfen! Anlamı orada yazıyor.