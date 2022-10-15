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Büyükekşi'den Cüneyt Çakır'a büyük jest: UEFA Başkanı'na iletecek

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tarihe geçecek bir jest hazırladığı belirtildi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:09
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TFF Başkanı'nın Cüneyt Çakır planı ortaya çıktı

Büyükekşi'den Cüneyt Çakır'a büyük jest: UEFA Başkanı'na iletecek
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Türk hakemliğinin dünyaca tanınan ismi Cüneyt Çakır, hakemliği bırakmış, TFF'de eğitmenliğe başlamıştı.

Türkiye Futboy Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Cüneyt Çakır için büyük bir jest hazırladığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin usta yazarı Cemal Ersen, bugünkü yazısında bunu açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok hoşuma giden bir bilgi geldi. Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi’yi tebrik ediyorum. Türk hakemliğinin dünyadaki aydınlık yüzü Cüneyt Çakır için jübile planlıyormuş.

Çakır’ın kariyerini anlatacak değilim. Hep söyledim tekrarlıyorum; yeni bir Cüneyt hoca yetiştirmemiz zor. Biz göremeyiz ama 40 fırın ekmek yememiz gerek.

Büyükekşi, eski FİFA kokartlı hakemimiz Çakır’ın 5 Ağustos’ta sürpriz bir kararla veda etmesini içine sindirememiş.

Hatta o günlerde ikna etmeye çalışmış. Olmamış işte. Cüneyt hocanın seveni de vardır, nefret edeni de. Zaten hakem camiasında üzerinde tartışma olmayan tek isim sayamaz kimse.
Süper bir fikir

Federasyon başkanı, teklifini önce Çakır’a iletecekmiş. Sonra da UEFA başkanı Aleksander Ceferin ve UEFA Hakem Komitesi başkanı Roberto Rosetti’ye.

Çakır için jübile planlayan TFF başkanı 16 Kasım’da Türkiye ile İskoçya arasında oynanacak özel milli maçta Cüneyt hocaya yakışır bir veda istiyormuş.

Çakır, maçın başlangıç düdüğünü çalıp 10 dakika yönetecek ve kariyerine son noktayı koyacakmış. Cüneyt hocanın bu öneriyi geri çevireceğini sanmıyorum. UEFA’nın da böyle bir jeste hayır diyeceğini hâkeza.

Belki bir dünya kupası finali yönetemedi ama böyle bir final Cüneyt Çakır’a çok yakışır.
O zaman Büyükekşi’ye naçizane bir öneri de benden gelsin. Yıllarca omuz omuza verdiği ve kader birliği yaptığı takım arkadaşları Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ı da unutmayın. Üçünü birlikte uğurlamak harika olacaktır.
Ne dersiniz sayın Büyükekşi?.."

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