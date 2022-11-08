Cüneyt Çakır'ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu. Sahaya çıkıp 5 dakika maç yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi.

Deneyimli hakem son kez sahaya çıkacak ve 5 dakika milli maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Gaziantep’teki Çekya maçımızda Sayın Cüneyt Çakır hocamızın jübilesi yapılacaktır. Maçı Cüneyt hocamız başlatacak ve 5. Dakika itibari ile maçı durduracak; alkışlar eşliğinde jübilesini gerçekleştirecektir. Saha kenarında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, hocamıza bir plaket sunacaktır.

Bu operasyon sırasında foto muhabirlerimiz UEFA protokolü devam ettiğinden “KIRMIZI ALAN” bölgesine maalesef alınamayacak. Cüneyt Çakır jübile operasyonunun tamamını Türkiye Futbol Federasyonu organize edecek ve çekilecek yüksek çözünürlüklü fotoğrafların tümü; yüksek kalitede TFF.ORG üzerinden ilk yarı sonunda yayınlanacaktır. Basın kuruluşlarımız bu fotoğrafların tümünü TFF.ORG üzerinden indirip kullanabilir.