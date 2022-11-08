8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Cüneyt Çakır'ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu. Sahaya çıkıp 5 dakika maç yönetecek

Cüneyt Çakır'ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu. Sahaya çıkıp 5 dakika maç yönetecek

Dünya Kupası'nda maç yöneterek Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden hakemlerimizden Cüneyt Çakır son kez sahaya çıkıyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:12
Takip Et

Ve Cüneyt Çakır düdüğünü asıyor. 19 Kasım'da Gaziantep'teki Çekya maçında 5 daika sahaya çıkıp maçı yönetecek ve jübilesini yapacak

Cüneyt Çakır'ın hangi maçta jübile yapacağı belli oldu. Sahaya çıkıp 5 dakika maç yönetecek
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi.

Deneyimli hakem son kez sahaya çıkacak ve 5 dakika milli maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Gaziantep’teki Çekya maçımızda Sayın Cüneyt Çakır hocamızın jübilesi yapılacaktır. Maçı Cüneyt hocamız başlatacak ve 5. Dakika itibari ile maçı durduracak; alkışlar eşliğinde jübilesini gerçekleştirecektir. Saha kenarında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, hocamıza bir plaket sunacaktır. 

Bu operasyon sırasında foto muhabirlerimiz UEFA protokolü devam ettiğinden “KIRMIZI ALAN” bölgesine maalesef alınamayacak. Cüneyt Çakır jübile operasyonunun tamamını Türkiye Futbol Federasyonu organize edecek ve çekilecek yüksek çözünürlüklü fotoğrafların tümü; yüksek kalitede TFF.ORG üzerinden ilk yarı sonunda yayınlanacaktır. Basın kuruluşlarımız bu fotoğrafların tümünü TFF.ORG üzerinden indirip kullanabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.