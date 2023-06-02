TFF başkanlığına iki sürpriz aday ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Rizespor ve Samsunspor başkanlarının da katılımıyla bir araya geldi. Başkan Ali Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ana gündem TFF başkanlığı için düzenlenecek seçim oldu.

İKİ ADAY DAHA ÖNE ÇIKTI

Ajansspor’un haberine göre şuan ki federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olacağı konuşulurken, TFF başkanlığı için iki aday daha öne çıktı. Murat Aksu ve Servet Yardımcı'nın da başkanlığa aday olmayı düşündükleri aktarıldı.

KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Süper Lig'de kümede kalmasına düşük ihtimal verilen Giresunspor’un toplantıda küme düşmenin bu sezon kaldırılmasını talep ettiği iddia edildi.

BÜYÜKEKŞİ’DE KATILACAK

Gelecek hafta Perşembe günü tekrar bir araya gelecek olan Kulüpler Birliği’ne, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılacağı ifade ediliyor.

ANA GÜNDEM BAŞKANLIK SEÇİMİ

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek görüşmenin gündem maddelerinin, başkanlık seçimi, yabancı kuralı, hakem kararları, yayıncı kuruluş ücreti ve küme düşmenin kaldırması talebinin olması bekleniyor.