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Milli takımda 2 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde 2 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:19
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Milli takımda İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

Milli takımda 2 isim kadrodan çıkarıldı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

 

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Kitka
17.11.2022 12:39
Ben hiç bir şey anlamadım snluyaan varmı  
 
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