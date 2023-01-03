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Son dakika... TFF VAR kayıtlarını açıkladı

TFF VAR kayıtlarını açıkladı!

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:17
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TFF: Hakem hatası. VAR kayıtları açıklandı

Son dakika... TFF VAR kayıtlarını açıkladı
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TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF yaptığı açıklamada, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denildi.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI VAR KONUŞMASI
VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."
Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI VAR KONUŞMASI

Gaziantep'te N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon esnasındaki VAR konuşmaları:

Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok."

VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum."

Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım."

TFF'NİN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.v Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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A.Aydın
3.01.2023 16:46
Mızrak artık Çuvala Sığmıyor. Butun muspet kasıtlar GS a yapıması tesadüf degil, yıllardır böyle.  
 
FETHİ ULUÇEÇEN
3.01.2023 16:37
bütün hakemleri testte tabi tutulsun böyle hakemlerede yer vermeyin  
 
vatandaş
3.01.2023 16:35
Bırakın var kayıtlarını emeklilerin hali ne olacak ondan sözedin. Bittik bittik. TUİK e hakkımı helal etmiyorum  
 
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