MHK'den flaş kararlar. Görev verilmeyecek

Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının hakemleriyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

''Kamuoyuna Duyurulur;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor-Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor- Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.''