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MHK'den flaş kararlar. Görev verilmeyecek

TFF, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:53
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Son dakika... Görev verilmeyecek. MHK'den flaş kararlar

MHK'den flaş kararlar. Görev verilmeyecek
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Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının hakemleriyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

''Kamuoyuna Duyurulur;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor-Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor- Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.''

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Misafir
3.01.2023 17:16
Bedavadan alınan puanlar ve SIVASSPOR un mağduriyeti ne olacak, peki. Daha sonraki maçlarda telafi etmesinler de...  
 
Taraftar
3.01.2023 17:03
Gs yın kazandığı her maç şaibe  
 
Fezan Üpçin
3.01.2023 16:59
Alınan kararlar pek birşey ifade etmiyor. Önemli olan mağdur olan takımların mağduriyetinin giderilmesi yani elinden alınan puanların iadesi mümkün olacakmı?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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