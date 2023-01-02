Fenerbahçe kulüp üyesinden Türk futbolunu sarsacak FETÖ iddiası

Sosyal medya hesabından art arda tweetler paylaşan Hanoğlu eline geçen raporun detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyula paylaşacağını duyurdu.

Hakan Hanoğlu FETÖ bağlantı kişilerin sadece futbolda değil spor camiasının her alanında olduğunu da sözlerine ekledi.

"Raporun bir örneğini Avukatıma; bir örneğini Devlet makamlarına, bir örneğini Teşkilata, bir örneğini de Muhalefet liderlerine gönderdim." diyen Hanoğlu yetkililere göreve davet etti.

İŞTE HAKAN HANOĞLU'NUN PAYLAŞIMI:

ŞOKE OLDUM

Bugun 27 sayfalık bir Rapor geçti elime

Sadece Futbol/TFF değil,tum Spor camiasında/ Federasyonlardaki FETO yapılanması/bağlantılı kişiler olaylar tek tek anlatılmış

KİMSE GORMUYOR MU diyoruz ya, GOREN VARMIŞ

Çok detaylı bir dosya; İsimleri ben kapattım (şimdilik)

“İNCELİYORUM”

Raporun bir örneğini Avukatıma; bir örneğini Devlet makamlarına, bir örneğini Teşkilata, bir örneğini de Muhalefet liderlerine gönderdim.

Gazetecilerden yüreği yeten var mı bilmiyorum bunları yazacak..

Yani benim susmam susturulmam bir işe yaramayacak bilesiniz İNCELİYORUM..!

Bu konuda cok soru var –

isimler ve kurumlar dosyada kapali degil, ben kapattim –

savcilik+diger devlet kuruluslarina bugun veriliyor rapor –

yasaya göre suç olacagi icin isim ve kurum belirtmeden parca parca yayinlayacagim raporu –

takipcisi olacagim konunun vatandas olarak.