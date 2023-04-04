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TFF'den Süper Lig kulüplerine çok sert açıklama: Kararımızı değiştirmeyeceğiz

TFF'den ligden çekilen takımlarla ilgili çok sert bir yeni açıklama geldi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:39
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TFF: Karar değiştirmeyek

TFF'den Süper Lig kulüplerine çok sert açıklama: Kararımızı değiştirmeyeceğiz
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Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarındaki hükmen mağlubiyet kararına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
Verilen kararın değişmeyeceğini açıklayan TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.
Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.
Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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