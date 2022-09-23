Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz açıklaması

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TRT Spor'a konuştu. Altıntop, eleştirilerin hedefinde olan Stefan Kuntz'dan A Milli Takımın son durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Lüksemburg maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altıntop, "İçerideki maçlarda tabii ki galip gelmemiz gerekiyor. Lüksemburg karşısında galip gelmek istedik, fırsatlarımız da vardı. Maalesef istediğimiz ciddiyeti, konsantrasyonu farklı nedenlerden dolayı sahaya yansıtamadık.

Onun da bedeli bir beraberlik oldu. Bu süreçte böyle bir beraberliği hazemedebilecek, kaldırabilecek durumdayız. Dünkü maç üzücü ama böyle bir fikstürde 5 maçı değerlendirmek lazım. Hedefimiz lider olup, B Ligi'ne çıkmaktı. Bunu başardık. Eksiklerimiz var ama böyle şeylerin arkasına sığınmayacağız. Hataları azaltmamız gerekiyor. Önceki dört galibiyet bizi avantajlı hale getirmişti." dedi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz'a yönelik eleştirilere de değinen Hamit Altıntop, "A Milli Takım hocası olduğunuzda her zaman sorgulanırsınız. Herkesin gözü sizin üstünüzde olacak. Beklentiler var. Bunun farkındayız. Bir değişim olduğunu söylemiştik. Kısa vadeli hedeflerden bahsetmiştik. Takımı gençleştirmek, takıma oyun felsefesi oturtmaya çalışmak, C Ligi'nden B Ligi'ne çıkmak.

O konuda hedeflerimizden uzaklaşmadık. Böyle bir olumsuz bir maç doğru analizle, oyuncularımızla hocamıza da olumlu geri dönüşü olacağına inanıyorum. Faroe Adaları son maçımız. Sonrasında Ekim'de EURO 2024'ün kuraları çekilecek. Ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.