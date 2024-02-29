TFF yayın ihalesini eline yüzüne bulaştırdı. Gizli kapılar arkasında konuşulanları Sedat Kaya ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF yayın ihalesini eline yüzüne bulaştırdı. Gizli kapılar arkasında konuşulanları Sedat Kaya ortaya çıkardı
Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yayın ihalesinin asıl iptal olma sebebini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu her konuda olduğu gibi yayın ihalesini de eline yüzüne bulaştırdı.

Akşam saatlerinde ihale iptal edildi.

Resmi açıklamada "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle iptal edilmişti" denildi.

Ancak gizli kapılar ardında konuşulanlar farklı.

İddialara göre ihaleye

Saran Medya ile beIN Sports katıldı. Saran Medya'nın teklifi yıllık 150 milyon euroya yükselttiği ama bunu kademeli olarak ödemek istediği ileri sürüldü. İhale Komisyonu ile Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu'nun, süreyi 3 yıldan 5 yıla uzatılmasını istediği ileri sürüldü. Yine iddialara göre BeINsport'un 120 Milyon Euro'luk teklifinin yıllık 185 Milyon Euro'ya çıkarılması istendi ancak Katar şirketi bunu kabul etmedi.

Bunun üzerine federasyon Saran grubundan yıllık 150 milyon Euro'yu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.

Buyrun şimdi buradan yakın!

Dedikodular, şaibeler fısıltı gazetelerinde manşetlere oturuyor.

Sosyal medya yıkılıyor.

Şu yorumlara bakar mısınız?

"Kısacası TFF bir işi daha elini gözüne yüzüne her yerine bulaştırdı."

"Saran'a vermemek için 40 takla atmışlar."

"Lig zaten 5 para etmiyor. Biz TRT ye vergi veriyoruz TRT de normal bir ücret karşıliginda alsın vatandaş izlesin."

"Amaç ihaleyi Araplara vermekti. Hesapta Saran'ın ihalaye gireceği yoktu. Tüm hesapları bozuldu. ihaleyi düzenleme yetkisi TFF' den alınıp Kulüpler Birliğine verilmeli. İhaleden rant çıkarılmaya çalışılıyor. Bu durum çok açık."

"Spor Bakanım,

Her işi bir şekilde sonlandıramayan veya olumsuz sonlandıran bir TFF yönetimine daha ne kadar sabır göstereceksiniz?

Görevden alma yetkinizi kullanmayacak mısınız?"

"Beinsports ihaleyi burada konuşulan rakamlardan daha düşüğe alırsa, üyeliklerinizi iptal ettirin izlemeyin. Bu işte bir yanar dönerlik var."

Daha neler neler!

Arkadaş sen bir işi açık, şeffaf adam gibi yaparsan kimsenin konuşacak bir şeyi olmaz.

Milletin ağzı torba değil ki büzesin.

Bu dedikodulara, bu suçlamalara yol açan sizsiniz!

Yiteeerr diyoruz artık yiteeerr!

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