TFF'den Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'a görev. Türkiye'de bir ilk olacaklar

Önümüzdeki günlerde Hakem Koçu uygulamasını getirmeyi planlayan TFF bu kapsamda Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'na teklif götürdü.

TFF'den Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'a görev. Türkiye'de bir ilk olacaklar

Letonya maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Büyükekşi hakem hatalarını minimuma indirmek amacıyla “Hakem Koçu” uygulamasını hayata geçireceklerini duyurdu.

Hakemin maçlarını takip edip hatalarını analiz uzmanıyla beraber değerlendirecek olan hakem koçu daha sonra hakemle bir araya gelip hatalarını anlatacak.

TFF’nin önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığı bu proje için teklif götürdüğü iki isim ortaya çıktı.

Fotospor’da yer alan habere göre, TFF 2 eski hakem ve spor yorumcusu olan Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’na hakem koçu olmaları için teklif götürdü.

Mehmet Büyükekşi ne demişti:

"Avrupa yeni hakemler bulmakta büyük problem yaşıyor. Avrupa'da 50 bin hakem eksik. 270 bin hakem olması lazım, 220 bin hakem var. UEFA'dan da destek alıyoruz, Türkiye'de de başlıyoruz. Avrupa'da başlayacaklar. Hakemliğin cazip hale gelmesi için özendirici reklamlara, duyurulara, üniversitelerle iş birliği yapacağız. VAR hakemliğimiz için yabancı hocamız var. UEFA'nın en iyi VAR hakem eğitimcisi. İki haftada bir geliyor, 4-5 gün kalıyor. Maçları VAR hakemlerimizle beraber izliyorlar. Maçtan sonra hemen nerede doğru nerede yanlış yaptığını hakemimize gösteriyor. Performans ölçümü için de Hollandalı yabancı bir hoca getirdik. Ağustos ayı ile şu ay arasında hakemlerimizin kondisyon performanslarında çok büyük bir iyileşme var. Dijital saatlerle hakemlerin bütün çalışmaları antrenmanları takip ediliyor. Bir projemiz daha var. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyon takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Bir veya iki gün sonra hakem akademiye gelecek. Burada hakem koçu ile hakem o maçı beraber tekrar izleyecek. Hakemin yaptığı hatalarını gösterecek. Neler yapması gerektiğini anlatacak. Bu her hafta düzenli olarak yapılacak. Bire bir eğitim olacak."

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