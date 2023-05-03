TFF'den flaş Ali Palabıyık kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu-Bandırmaspor maçının teknik değerlendirmesi ve VAR kayıtlarının incelemesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmemesi kararı alındığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması;

"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır."

BANDIRMASPOR İSYAN ETMİŞTİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Altınordu ile oynanan ve Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spor Toto 1. Lig'de 30.04.2023 tarihinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumun'da oynanan Altınordu-Bandırmaspor karşılaşmasında Türkiye'nin ve spor kamuoyunun gözleri önünde dikkatleri çeken ve geniş yankı bulan bariz hakem hatalarına şahit olunmuştur.

85.dakikada hakem Ali Palabıyık'ın vermiş olduğu ve VAR incelemesi neticesinde aleyhimize verilen penaltı kararı maçın gidişatını etkilemiş ve karar spor kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Maç içinde verilen diğer hakem kararları da müsabakanın önüne geçmiştir.

Hakem Ali Palabıyık en son 02.02.2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yönetmişti. 3 ay boyunca kendisine maç verilmezken 30.03.2023 tarihinde TFF 1. Lig için önemli ve kritik bir maça hakem olarak ataması yapılmıştır. Play-Off potasına girecek ve ligde kalacak takımlar açısından son derece önemli Altınordu-Bandırmaspor müsabakasına en son 3 ay önce maç yönetmiş bir hakem ataması da spor basınında geniş yer bulmuştur.

Daha önce 25.12.2022 ve 29.12.2022 tarihlerindeki Süper Lig karşılaşmalarının VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi kapsamında Beyçimento Bandırmaspor Kulübü olarak 30.04.2023 tarihindeki müsabakamızın VAR kayıtlarının kamuoyu ve kulübümüz ile paylaşılmasını talep ediyoruz."