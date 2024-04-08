TFF'den seçim tarihi açıklaması. Kulüpler ters köşe oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dün yaptığı açıklamayla 18 Temmuz'daki mali genel kurulun seçimli olarak gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Ancak bu tarihin çok geç olduğunu vurgulayan bazı kulüpler olağanüstü kongre için imza toplamaya başlamıştı.

Kulüplerin tüm çabalarına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atmadı, seçim tarihini resmen açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden "TFF Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 Tarihinde Seçimli Yapılacak" başlığıyla şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"