A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kura çekimine kaçıncı torbadan katılacağı belli oldu

İlk kez Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, kura çekimine 4. torbadan girecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun kura çekimi 18 Nisan Perşembe günü TSİ 19.00'da Viyana'daki EHF merkezinde yapılacak. Milliler, kura çekimine 4. torbadan girecek.

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım-15 Aralık'ta oynanacak.

Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

Birinci torba: Norveç, Danimarka, Karadağ, Fransa, İsveç, Hollanda

İkinci torba: Almanya, İspanya, Romanya, Macaristan, İsviçre, Avusturya

Üçüncü torba: Slovenya, Hırvatistan, Polonya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, İzlanda

Dördüncü torba: Çekya, Ukrayna, TÜRKİYE, Faroe Adaları, Portekiz, Slovakya