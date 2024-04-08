TFF başkanlığı için kulislerden iki adayın ismi sızdı. Galatasaraylılar çok kızdı

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
TFF başkanlığı için kulislerden iki adayın ismi sızdı. Galatasaraylılar çok kızdı
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan seçimler için iki aday ön plana çıktı. Bu isimler Galatasaray'ı hiç memnun etmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'da seçim yapılacağını açıklamıştı, yönetim kurulu kararıyla da bu tarih resmileşti.

Bu tarih tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kulüpler açıklanan tarihin çok geç olduğu yönünde eleştirilerde bulundu, imza toplamaya başladı.

Diğer taraftan da yeni başkanın kim olacağı da merak ediliyor.

DHA'nın haberine göre, TFF başkanlığı için iki yeni isim ortaya çıktı.

Bunlardan biri şu anda UEFA'da yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten, Fenerbahçe Kongre Üyesi Servet Yardımcı.

Diğer isim de Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı.

Ortaya çıkan bu iki isim Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından özellikle Servet Yardımcı ismine tepki gösterdi.

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SERVET YARDIMCI KİMDİR?
26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir. 2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

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CEMİL KAZANCI KİMDİR?
Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 1961 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cemil Kazancı, iş hayatına aile grup şirketlerinde atıldı.
Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

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