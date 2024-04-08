Olympiakos'un hocasından flaş Fenerbahçe açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında; 11 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Olympiakos'ta adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

Yunan ekibinin teknik patronu Jose Luis Mendilibar; oyuncularıyla bir toplantı yaptı, bazı uyarılarda bulundu.

Galibiyetin anahtarını "konsantrasyon" olarak belirleyen İspanyol çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Maçın ilk dakikasından son saniyesine kadar konsantrasyon şart. Herkesten maça konsantrasyon istiyorum, hedefimize ulaşmak için odaklanmalıyız. Hepimizin aklı perşembe günkü maça odaklanmış durumda ve iyi hazırlanmalıyız."

"Sıkı antrenman yapmak ve antrenmanda yaptıklarımızı oyunda uygulamak zorundayız. Size daha önce de söyledim, bu benim çok önemli bulduğum bir şey ve herkesten en iyi çabayı görmek istiyorum."