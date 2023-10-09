TFF'den Suudi Arabistan'ın adaylığına destek

TFF, Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası adaylığı başvurusuna yaptığı açıklama ile destek verdi.

TFF'den Suudi Arabistan'ın adaylığına destek

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası yaptığı ev sahipliği başvurusunun desteklediğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz. Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur. Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır."

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi resmen sona erdi Spor
Pendikspor'da Osman Özköylü dönemi resmen sona erdi
İsrail için yeni animasyon hazırladılar Video
İsrail için yeni animasyon hazırladılar
İsrail Hamas'ın merkezini böyle vurdu. Koca mahalleyi haritadan sildiler Dünya
İsrail Hamas'ın merkezini böyle vurdu. Koca mahalleyi haritadan sildiler
9 milyon liralık gasp yapan şüphelileri “ayakkabı” yakalattı Gündem
9 milyon liralık gasp yapan şüphelileri “ayakkabı” yakalattı
Fenerbahçe'ye Karşıyaka şoku. İzmir'de mağlup oldu Spor
Fenerbahçe'ye Karşıyaka şoku. İzmir'de mağlup oldu
"Gündemden uzaklaşıp bu akıllı miniğe bakalım" videosudur. Becerisiyle hayran bıraktı Video
"Gündemden uzaklaşıp bu akıllı miniğe bakalım" videosudur. Becerisiyle hayran bıraktı
Milliler Tunus'a mağlup oldu Spor
Milliler Tunus'a mağlup oldu