TFF'ye Azerbaycan tepkisi. Erivan'da Nemesis pankartı açmışlardı. Eskişehir'deki maç öncesi bu neyin yasağı

Editör: Ufuk Cingöz

A Milli Takımımız'ın 25 Mart'ta Erivan'da yaptığı Ermenistan maçında Ermeniler hakaretler yağdırırken, büyük saygısızlıklarda bulunmuşlardı.

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda maça 1 saat kala Türk vatandaşlarına hakaret eden Rock grubu ‘System Of a Down’a ait şarkılar çalınmış, İstiklal Marşımız ıslıklanmış, tribünde 'Nemesis' diye pankart açılmıştı.

Buna karşılık bu akşam Eskişehir'de yapılacak rövanş maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yasak kararları büyük tepki çekti.

Sosyal medyada Eskişehir Atatürk Stadı’nda oynanacak Ermenistan maçında tribünlere Azerbaycan bayrağının alınmasına yasak getirildiği iddia edildi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği de iddiaları doğruladı.

Tepkiler bugün de büyüyerek devam etti.

TFF'nin bu konuda henüz bir açıklama yapmaması da dikkatleri çekerken, bir sosyal medya kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:

"'Nemesis' pankartı açıp, İstiklal Marşımızı yuhalayan Ermeniler ile yapılacak olan maç için hazırlanan el emeği pankartların alınmayacağını büyük bir hüzün ve şaşkınlık içerisinde öğrendik. Azerbaycan Bayrağı ve pankartlar ile ilgili bu yanlıştan dönülmesini temenni ediyoruz."

NEMESİS NEDİR? NEMESİS OPERASYONU

Nemesis Operasyonu, Osmanlı devlet adamlarına ve Ermeni asıllı Türk vatandaşlarına karşı bir grup Ermeni suikast timi tarafından gerçekleştirilen bir dizi cinayetin adı olarak bilinmektedir. Talat Paşa, Cemal Paşa ve birçok devlet adamımız örgüt tarafından haince katledilmiştir. Bu operasyonlar daha sonra ASALA terör örgütünün de temelini oluşturmuştur.

“Nemesis” kelimesi, Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası olarak bilinmektedir. Ermeniler bundan yola çıkarak, Osmanlı Devleti''nin son dönemlerinde Nemesis operasyonunu hayata geçirmişlerdir. Türk toplumuna, kültürüne, anlayışına hatta “Türk” kelimesine kin ve nefret ile büyüyen Nemesis Operasyonu''nun fikir babası, Osmanlı vatandaşı Elazığ doğumlu, Ermeni terörist elebaşı Şahan Natali (Hagop der Hagopyan) idi. Natali, saldırı planını Taşnaksutyun Partisinin 9. Kurultayında sundu. 650 kişilik bir liste oluşturulmuş, bu listedeki insanların hepsine planlı suikast düzenlemek amacı ile Nemesis Operasyonu başlatıldı.

Listede 41 kişi ele başı olarak adlandırılarak ilk gözden çıkarılan kişiler oldu. Talat Paşa bunların başında geliyordu. Suikast için özel birim oluşturan Ermeniler, bu birimin bütün görevi üstlendiğini beyan ettiler. Birimin yönetimini ise Pastırmacıyan Karekin Efendi seçilmiştir. Pastırmacıyan, 1896’da Osmanlı Bankası Baskını’na katılmasına rağmen Mebusan Meclisi’ne seçilmiş, 1915 Van İsyanı’na katılmış, Osmanlı Ordusu’na karşı Rus ordusundaki gönüllü birliklerde yer almıştır.

Birime desteklemek için özel fon kurularak, lojistik destek amacını güdüldü. Örgütün alt kademesi olarak özel bir dernek gösterimi ile yardım toplanarak, örgütün güçlenmesine katkı sağladı. Graç Papazyan isimli Ermeni dış ilişkiler görevini üstlendi. Kendini Türk gibi göstererek “Genç Türkler” ile yakınlık kurdu. Dış istihbaratı sağlayan Papazyan, silahlı saldırılar için 3-5 kişilik gruplar kurdu. İlk olarak 19 Temmuz 1920’de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Fetali Han Hoyski öldürüldü. Saldırıları Aram Yerganyan ve Misak Kirakosyan gerçekleştirdi. Yapılan saldırlar neticesinde; Talat Paşa (15 Mart 1921, Berlin), Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti''nin (AHC) eski Başbakanı Fetali Han Hoyski (19 Haziran 1920, Tiflis), Said Halim Paşa (5 Aralık 1921, Roma), AHC’nin eski İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir (19 Temmuz 1921, İstanbul) gibi çok önemli devlet adamları suikasta kurban gitmiştir.