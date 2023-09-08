Ermenistan maçında skandal. Azerbaycan bayrağı stada alınmadı

A Milli Takım'ın Ermenistan'la oynadığı maçta korkunç iddialar gerçek çıktı. Eskişehir'deki maçta stada girişte Azerbaycan bayrakları toplatıldı.

Ermenistan maçında skandal. Azerbaycan bayrağı stada alınmadı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maçta tarihe geçen bir skandal yaşandı.

Günler öncesinden Yeniçağ'ın manşete taşıdığı "Milli maçta Azerbaycan bayrağına yasak iddiaları" haberi gerçek çıktı.

Ermenistan maçı öncesi stada Azerbaycan bayrağını sokmak isteyen bir taraftara polis tarafından engel olunduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Azerbaycan bayrağını tişörtünün altına saklayan taraftarın üzerinin arandığı video Azeri kanalı tarafından kaydedildi.

Polis'in Azerbaycan bayrağını öpüp katlayarak diğer emniyet mensubuna verdiği görüntüler kameralara yansıdı.

Görüntüleri çeken Azeri kanalı daha sonra bu şekilde bir paylaşımda bulundu:

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GİZLİ GİZLİ BAYRAK SOKTULAR

Bazı taraftarların ise Eskişehir Stadı'na Azerbaycan bayraklarını saklayarak soktukları da görüldü.

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