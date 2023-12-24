TGRT Haber yayına Starbuck bardağıyla çıkan Meltem Günay’ın işine son verdi

İsrail’in 7 Ekim’den itibaren Filistin’e yönelik yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı firmalar, İsrail’e destek verdikleri gerekçesiyle bazı kesimler tarafından boykot edilmekte. Firmalara yönelik yapılan boykotlar, çoğu zaman fiziki müdahaleye varan protestolara varabiliyor.

Bu firmalardan başında dünyaca ünlü kahve firması olan Starbucks geliyor. Saldırıların ilk günüden itibaren boykot ve protestolara konu olan firma İsrail merkezli bir firma olma ve İsrail'i alenen desteklemekle suçlanıyor.

Söz konusu firma sık sık İsrail konularında gündeme gelirken, geçtiğimiz gün hükümete yakın TGRT Haber kanalında, yayına Strabucks bardağıyla katılan sunucu Meltem Günay ve yayın yönetmeninin işine son verildi.

TGRT Haber, bugün sosyal medya hesabından yaptığı "Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir" açıklamasıyla sunucu Meltem Günay’ın işine son verildiğini duyurdu.

İşte TGRT Haber’in konuyla alakalı yaptığı açıklamanın tamamı;

"TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir."