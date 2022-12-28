Eyvah ki ne eyvah. TGSD: Kapasite daralması yaşanacak, 130 bin kişi işini kaybedebilir

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, özellikle iplik ve boyahane kısmında firma kapanmalarının başladığını, hazır giyim tarafında ise fason üretim tarafında kapanmalar yaşanabileceğini vurgulayarak, "Bir yıl önce yatırım yapalım deniyordu, şimdi bırakın yatırım yapmayı mevcudu korumanın zorlukları var. Devletin sektöre finans anlamında orta ve uzun vadede destek olması gerekiyor. Yenileme yatırımlarına ihtiyaç var. Artık firmalar tamam mı devam mı noktasına geldi" dedi. Gelecek yıla ilişkin, "Kur dengesi ve önümüzdeki belirsizliklerden dolayı yatırımla ilgili bir iştah olmaz. Talep de yok, daralmanın uzun vadeli olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem belki 1 yıl belki daha fazla sürecek krizle karşı karşıyayız" öngörüsünü ifade eden Kaya, tekstil ve hazır giyimde adetler bazında yüzde 20-30’luk kapasite daralması yaşanacağını belirtti; “120-130 bin kişi işini kaybedebilir. Yaklaşık 20 bin kişi ağustostan bu yana işini kaybetti. Kasım ayında ciddi çıkışlar olacak. Burada artık bıçak kemiğe dayandı” diye uyardı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, 2022’nin hazır giyim sektörü için nasıl geçtiğini şöyle değerlendirdi:

“2023’ün ilk 9 ay adet bazlı yüzde 30 civarında kapasite daralması yaşanacak”

“2022’de sonuç çok da beklediğimiz gibi olmadı. Hem Rusya-Ukrayna savaşının başlaması hem de resesyon dalgası hane halkının cebini direkt etkiledi. Hane halkı geliri düşünce ilk etkilenen sektör hazır giyim oluyor. 2022’nin ilk 6 ayında normal bir seyir oldu. Temmuzda durağanlık sonra da yavaşlama oldu. Son 3 aydır bunu daha çok hissediyoruz. Resesyon, hane hakı gelirindeki daralma ve talepsizlikten dolayı müşteriler satın alma adetlerini küçültmeye gittiler. Bazı müşteriler bu daralmanın yüzde 20 bazıları yüzde 30 olduğunu söylüyor. Piyasa ve diğer firmalarla konuştuğumuzda 2023’ün ilk altı ayı, benim öngörüme göre ilk 9 ay adet bazlı yüzde 30 civarında kapasite daralması yaşanacak. İç pazarda da böyle bir daralma olacak.”

"DARALMANIN GETİRECEĞİ İSTİHDAM KAYIPLARI OLACAK”

Bu daralmanın getireceği istihdam kayıpları olacak. Bir takım finansal bozukluklar ortaya çıkacak öngörüsünde bulunan Kaya, istihdamda öngördüğü daralma senaryosunu şöyle anlattı:

“İş bazında yüzde 20-30’luk kayıp istihdama yüzde 10’luk kayıp şeklinde yansıyabilir. Hazır giyim ve tekstilde 1.4 milyon kişilik istihdam sözkonusu. 120-130 bin kişi işini kaybedebilir. Yaklaşık 20 bin kişi ağustostan bu yana zaten işini kaybetti. Kasım ayında ciddi çıkışlar olacak. Hem işçilik maliyetlerinin artması hem EYT’den dolayı bunun seyrinin devam edeceğini düşünüyorum. Firmalar işçi çıkarmamak için önce çalışanlara izinlerini kullandırdı. Gece vardiyasını, hafta sonu mesailerini kaldırdılar, sermayelerini kullanarak istihdamın devamlılığını sağladılar, ama burada artık bıçak kemiğe dayandı. Yılbaşından sonra hem asgari ücret zammı hem maliyet artışları ve EYT ile beraber maalesef istihdamdaki kayıplar devam edecek. İşler yavaşladığı zaman da bir sürü şeye etki diyor. Teröre kadar gidiyor. Asgari ücret artmadan işverene brüt maliyeti 450 dolardı, yeni artışla şimdi maliyet 630 dolara çıktı. Devlet 250 TL işverene asgari ücret desteği verecek bu 15 dolara denk geliyor. Yani bize 615 dolarlık maliyet var. Bu artışla çarklar sıkıntıya düşecek, bu da maalesef istihdam daralması getirecek.”

Kaya, “2023’te yeni rekorların kırılacağını sanmıyorum. İhracatta bir miktar gerileme olabilir. 20 milyar dolarlara inebilir” dedi.

YENİ YILDA FİYAT ARTÜIŞLARI OLACAK MI?

Kaya, yeni yılda fiyat artışı olup olmayacağına yönelik soruya, “Gelecek dönemde perakende tarafında çok fazla fiyat artışı olacağını düşünmüyorum. Talebin olmadığı yerde etiket fiyatlarını artırmak da doğru değil. Hazır giyimde nasıl kârsızlık üzerine kurulu bir düzen varsa, perakende de kârla ilgili sıkıntılar olacak” diye yanıt verdi.