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Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 

Gümüşhane’nin Keklit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan (67), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:57
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Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 

Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 
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Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. İŞKUR kurası sonrası gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belli oldu.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminin tamamlandığını, asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun."(AA)

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