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THD melekleri deprem bölgesinde

Depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Türk Hemşireler Derneği üyeleri, konteyner ve çadır kentleri gezerek anne ve çocuk sağlığı konusunda kadınlara yönelik eğitimler veriyor.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 15:38
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THD melekleri deprem bölgesinde görevde

THD melekleri deprem bölgesinde
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Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kente gelen hemşireler, sağlık taramalarına katıldı. THD üyesi Nevin Şengüloğlu, AA muhabirine, özellikle anne ve hamilelere yönelik eğitimler verdiklerini belirtti. Yaptıkları görüşmeleri kayıt altına aldıklarını da aktaran Şengüloğlu, şunları söyledi:

"Burada büyük bir stres yaşandı. Bununla birlikte sütü azalan ya da sütü kesilen anneler oldu. Bunlara çözümler bulmaya çalışılıyoruz. Anne sütünün artırılma yöntemlerini anlatıyoruz. Bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini ve uygun besinlere 6. aydan başlanarak emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmelerini öneriyoruz. Süt artırıcı çaylar var. Onların temin ediyoruz. Anne sütü çocukların hayatlarını sağlıklı sürmeleri için çok önemlidir. Anne sütü alan çocuk hayata bir sıfır önde başlıyor. Biz de depremzede kardeşlerimize elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz."

 

1200 AİLEYE ULAŞILDI"

Nevşehir'den gelen hemşire Muhammet Özdemir de depremin izleri kaybolana kadar depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
Kentte anne ve anne adaylarına anne sütünün önemini, emzirmenin faydalarını anlattıklarını, emzirme teknikleri konusunda bilgi verdiklerini belirten Özdemir, "Şu ana kadar 1200 aileye ulaştık. Konteynerleri tek tek geziyoruz. Aynı zamanda sağlık taraması da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

AA

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