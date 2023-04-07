THD melekleri deprem bölgesinde

Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kente gelen hemşireler, sağlık taramalarına katıldı. THD üyesi Nevin Şengüloğlu, AA muhabirine, özellikle anne ve hamilelere yönelik eğitimler verdiklerini belirtti. Yaptıkları görüşmeleri kayıt altına aldıklarını da aktaran Şengüloğlu, şunları söyledi:

"Burada büyük bir stres yaşandı. Bununla birlikte sütü azalan ya da sütü kesilen anneler oldu. Bunlara çözümler bulmaya çalışılıyoruz. Anne sütünün artırılma yöntemlerini anlatıyoruz. Bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini ve uygun besinlere 6. aydan başlanarak emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmelerini öneriyoruz. Süt artırıcı çaylar var. Onların temin ediyoruz. Anne sütü çocukların hayatlarını sağlıklı sürmeleri için çok önemlidir. Anne sütü alan çocuk hayata bir sıfır önde başlıyor. Biz de depremzede kardeşlerimize elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz."

1200 AİLEYE ULAŞILDI"

Nevşehir'den gelen hemşire Muhammet Özdemir de depremin izleri kaybolana kadar depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Kentte anne ve anne adaylarına anne sütünün önemini, emzirmenin faydalarını anlattıklarını, emzirme teknikleri konusunda bilgi verdiklerini belirten Özdemir, "Şu ana kadar 1200 aileye ulaştık. Konteynerleri tek tek geziyoruz. Aynı zamanda sağlık taraması da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

AA