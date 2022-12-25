25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü müzik grubunun solisti hayatını kaybetti

Faithless grubunun solisti, ünlü müzisyen Maxi Jazz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Jazz'ın ölüm haberi, Faithless'in resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 00:32
Takip Et

Faithless grubunun solisti İngiliz müzisyen Maxi Jazz öldü

Ünlü müzik grubunun solisti hayatını kaybetti
+
Aa
-

İngiliz müzisyen Maxi Jazz, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Asıl ismi Maxwell Fraser olan müzisyen, Rollo ve Sister Bliss ile birlikte Faithless grubunun kurucu üyelerindendi. 

 Faithless'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Maxi Jazz'ın ölüm haberi teyit edildi. Yayımlanan paylaşımda, Maxi Jazz'ın uykusundayken huzur içinde öldüğü kaydedilerek, "Müziğimize doğru bir anlam ve mesaj verdi. Hem derin hem de erişilebilir bilgeliği olan sevimli bir insandı." ifadelerine yer verildi. 

MAXI JAZZ KİMDİR?

14 Haziran 1957 tarihinde Brixton Londra'da dünyaya gelen Maxwell Fraser, hip-hop ve tekno tınılarıyla örülü dans müziğinin öncülerindendi. Faithless grubunun solistliğini üstlenen müzisyen, Tiesto ile "Dance4life" Robbie Williams ile "My Culture" şarkısını da seslendirdi.

Türkiye'de de grubuyla birlikte pek çok kez konser veren Fraser unutulmaz sahne şovlarıyla akılları kazınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
3
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
4
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
5
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
6
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
﻿Zehir saçıyor. Soğanı sakın böyle yemeyin
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Kırşehir'de 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Noel mesajı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Noel mesajı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Noel mesajı
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 16 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı
﻿Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı
﻿Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.