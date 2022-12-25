Ünlü müzik grubunun solisti hayatını kaybetti

İngiliz müzisyen Maxi Jazz, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Asıl ismi Maxwell Fraser olan müzisyen, Rollo ve Sister Bliss ile birlikte Faithless grubunun kurucu üyelerindendi.

Faithless'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Maxi Jazz'ın ölüm haberi teyit edildi. Yayımlanan paylaşımda, Maxi Jazz'ın uykusundayken huzur içinde öldüğü kaydedilerek, "Müziğimize doğru bir anlam ve mesaj verdi. Hem derin hem de erişilebilir bilgeliği olan sevimli bir insandı." ifadelerine yer verildi.

MAXI JAZZ KİMDİR?

14 Haziran 1957 tarihinde Brixton Londra'da dünyaya gelen Maxwell Fraser, hip-hop ve tekno tınılarıyla örülü dans müziğinin öncülerindendi. Faithless grubunun solistliğini üstlenen müzisyen, Tiesto ile "Dance4life" Robbie Williams ile "My Culture" şarkısını da seslendirdi.

Türkiye'de de grubuyla birlikte pek çok kez konser veren Fraser unutulmaz sahne şovlarıyla akılları kazınmıştı.