‘Yılan’ lakaplı Fransız seri katil Charles Sobhraj serbest bırakıldı! Türkiye'de de cinayet işlemişti

İki Amerikalı turisti öldürdüğü gerekçesiyle 2003 yılından bu yana cezaevinde bulunan Fransız seri katil Charles Sobhraj, sağlık gerekçesiyle Nepal’deki cezaevinden tahliye edildi. 1970'li yıllarda, Güney Doğu Asya seyahatindeki Batılı hippileri hedef alan Sobhraj'ın 15 gün içinde ülkesine dönmesi gerekiyor.

Mahkeme tarafından alınan tahliye kararında, "Kendisini sürekli olarak cezaevinde tutmak mahkumun insan haklarına uygun değildir" ifadeleri kullanıldı.

2003'TE NEPAL'DE TUTUKLANDI

Fransa'da adli suçlardan birkaç kez hapis yatan Sobhraj, 1970'lerin başında dünyayı dolaşmaya başladı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşamaya başlayan Sobhraj, ilk olarak 1975 yılında Pattaya'da Amerikalı bir kadını öldürdü. 1976'da Hindistan'da tutuklandı ve 21 yıl hapiste yattı. 1986'da hapisten kaçan Sobhraj, Hindistan'ın Goa eyaletinde yakalandı. 1997 yılında serbest bırakılan Sobhraj, Paris'e döndü ancak 2003'te Nepal'de Katmandu'nun turistik bölgesinde tekrar tutuklandı.

BBC VE NETFLIX, SOBHRAJ'IN HAYATINI DİZİYE UYARLADI

BBC ve Netflix ortak yapımı olan "Serpent" (Yılan) isimli sekiz bölümlük dizi, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj'ın hayatını ve işlediği iddia edilen suçları odağına alıyor. Sobhraj'ın 20'den fazla cinayet işlediği öne sürülüyor.

KILIK DEĞİŞTİRMEDEKİ USTALIĞI NEDENİ İLE 'YILAN' OLARAK TANINIYOR

Sobhraj, 1972 ile 1982 yılları arasında işlenen ve kurbanların uyuşturulduğu, boğulduğu, dövüldüğü veya yakıldığı 20'den fazla cinayetle bağlantılı.

Kılık değiştirme konusundaki ustalığı, hapishaneden kaçma yeteneği ve genç kadınları hedef alma eğilimi nedeniyle ‘The Serpent’ (Yılan) olarak anılıyor.

Sobhraj’ın 1970'lerde Afganistan, Hindistan, Tayland, Türkiye, Nepal, İran ve Hong Kong'da en az 20 kişiyi öldürdüğüne inanılıyor.

BİR OTOBÜS DOLUSU FRANSIZ TURİSTİ ZEHİRLEDİ

Katmandu'daki mahkumiyetlerinden önce Sobhraj, bir otobüs dolusu Fransız turisti zehirlemekten Hindistan'da 20 yıl hapis yatmıştı.

Bu süre zarfında gardiyanları uyutarak kısa bir süre hapishaneden kaçmayı başardı. Daha sonra kaçışın cezasını uzatmak ve beş cinayetten daha arandığı Tayland'a iade edilmekten kaçınmak için bir hile olduğunu iddia etti.

Sobhraj hakkında, Tayland'da işlediği suçlar nedeniyle yeterli delil toplanabilmiş ve cinayet soruşturması burada mahkemeye taşınmıştı.

Ancak bu ülke yasalarına göre şüphelinin 20 sene yakalanamaması, suçlamaların düşmesi anlamına geldiği için olası bir idam cezasından kurtuldu.

Hindistan'da serbest bırakılmasının ardından Sobhraj, 2003 yılında Katmandu'da bir kumarhanede görülmesiyle Bronzich'i öldürmekten tutuklanmıştı.