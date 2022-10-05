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Ünlü seri katillerin burçları aynı çıktı! Listede sadece 4 burç var

Bir seri katil olan Jeffrey Dahmer'in hikayesini anlatan dizi, sosyal medyada infial yarattı. Dizi sonrasında seri katil hikayelerine olan ilgi artarken, bir TikTok kullanıcısı dünyanın en ünlü seri katillerini ve burçlarını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:21
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Ünlü seri katiller hangi burçtur

Ünlü seri katillerin burçları aynı çıktı! Listede sadece 4 burç var
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Bir seri katil olan Jeffrey Dahmer'in hikayesini anlatan dizi sonrası sosyal medyada en çok merak edilen şey burçların eğilimleri oldu. Bu durumu öğrenen Lauren Elaine Skirvin adındaki Amerikalı bir TikTok kullanıcısı, Jeffrey Dahmer’dan Ted Bundy’e dünyanın en tanınmış seri katillerinin doğum günlerini ve burçlarını inceledi.

SERİ KATİLLERİ VE SERİ KATİLLERİN BURÇLARI LİSTELENDİ

İşledikleri suçlarla filmlere konu olan 500’den fazla seri katilin burçlarını inceleyen 38 yaşındaki TikTok kullanıcısı Skirvin, katilleri ve burçları uzun bir liste halinde paylaştı. Paylaşılan sonuçlar ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

LİSTEDE SADECE 4 BURÇ YER ALDI

Skirvin “Astrolojiye inanmayanlara soruyorum: Bu uzun listede sadece 4 burcun olmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusunu yönelterek ulaştığı sonuçları paylaştı.

SERİ KATİLLERİN PAYLAŞTIĞI 4 BURÇ

İçinde Marry Bell, George Chapman, Ed Gei ve Richard Ramirez gibi seri katillerin bulunduğu listede yalnızca 4 burcun olduğunu söyleyen Skirvin, her burcun bir elemente denk geldiğini açıkladı.

Başak, İkizler, Balık, Yay burcunun en popüler seri katillerin burcu olduğunu söyleyen kullanıcı, bu burçların ‘ateş, su, hava ve toprak’ elementleriyle de eşleştiğini belirtti.

Skirvin aynı zaman da Başak burcunun listede en çok tekrar eden burç olduğunu söyledi. Başak burcunu sırasıyla İkizler, Balık ve Yay takip ediyor.

DAHMER BALIK BURCU

Şu sıralar dijital bir platformda yayınlanan ve platformun İngilizce dilindeki en popüler ikinci dizisi olarak açıklanan Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisine de atıfta bulunan kullanıcı, Dahmer’ın Balık burcu olduğunu belirtti.

Burçlar arasında en az sevilen burcun Akrep olduğunu söyleyen Skirvin, listede akrep burcunun yer almamasının da şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

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