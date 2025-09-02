The Thing! Dünyanın En Zarif Casusluk Oyunu

Elinize kocaman, oymalı bir ahşap arma geçiyor. Üstelik bunu size ev sahibi ülkenin en üst düzey yöneticileri hediye ediyor.



Casusluk, güven duygusunun üzerine kurulmuş en sessiz ihanettir.

Moskova’dasınız yıl 1945. ABD’nin Büyükelçisi Averell Harriman’a Sovyetlerden gelen bu şık arma üzerindeki Amerikan Büyük Mührü işlemeleriyle hem dostane bir jest gibi duruyor, hem de gayet masum bir dekoratif obje.



Görsel: Getty Images

Oysa işin içinde bambaşka bir dünya varmış.

Meğer arma istihbarat tarihinin en parlak zekâ ürünü operasyonlarından birine ev sahipliği yapıyormuş.

İçine yerleştirilen ve sonradan “The Thing” adı verilen dinleme cihazı tam 7 yıl boyunca Amerikan diplomatlarının konuşmalarını Moskova’daki bir başka odadan yakalayıp aktardı.

İşin şaşırtıcı tarafı cihazda ne pil vardı, ne devre, ne de herhangi bir ısı kaynağı. Yani klasik anlamda elektronik bile sayılmazdı.

Peki nasıl çalışıyordu?

Oldukça dahice. Cihaz, pasif bir akustik rezonatör gibi tasarlanmıştı. Uzakta bir Sovyet vericisi belirli bir frekansta sinyal gönderiyor, cihaz da bu sinyali adeta yankılayıp konuşmaların titreşimleriyle geri gönderiyordu.

Kısacası biri uzaktan düğmeye basmadıkça cihaz ölü gibi duruyordu. Hem iz bırakmıyor, hem enerji tüketmiyor, hem de kolay kolay fark edilmiyordu.

1951’e kadar işler tıkır tıkır yürüdü. Ama bir gün bir İngiliz radyo operatörü o özel frekansı yanlışlıkla yakalayınca, hoparlörden Amerikalı diplomatların konuşmaları duyuluverdi.

İşte o an “The Thing” deşifre oldu.

Uzmanlar cihazı incelediklerinde hayran kalmaktan kendilerini alamadılar.

Bir İsviçre saatinin inceliğiyle mikrometrenin hassasiyetini birleştiren bir mühendislik harikasıydı. El emeği, göz nuru, soğuk zekânın ürünü. Tam bir Sovyet işi. İnsanı kandıracak kadar sade, bir o kadar da çarpıcı.

Burada kilit nokta, Rusların sanat ve kültürü bir kalkan gibi kullanabilmesi. Bir arma, bir tablo, bir heykel…

Biz bunları masum birer dostluk göstergesi sanıyoruz. Oysa psikolojik bir hamle. Kültürel güven, diplomatik incelik, jest dediklerimiz istihbarat için mükemmel bir kamuflaj oluyor.

Düşünüyorum da Harriman o gün hediyeyi kabul ederken aklının ucundan bile geçmemiştir bu ihtimal. Koca büyükelçi bile böyle bir tuzağa düşebiliyorsa sıradan insanların algısının nasıl manipüle edilebileceğini varın siz hesap edin.

Kültürle, estetikle, sanatla kandırmak; işte en sinsisi... Çünkü kimse bir sanat eserinden şüphelenmez.

Bugün hâlâ aynı şey geçerli. Stratejik bir görevdesiniz ve hediye mi geliyor? Bir değil, kırk kez düşünmek lazım. Yarın bir gün size hediye edilen bir kalemin, bir çerçevenin ya da bir vazonun içinde ne var, kim bilir?

İstihbarat dünyası zaten paranoyanın olağan hale geldiği bir evren. En sofistike casusluk bazen hiç beklemediğiniz en masum görünen köşede gizleniyor olabilir.



Kültür, milletleri yakınlaştırır ama zekice kullanıldığında en güçlü kamuflaj da odur.

Ahşap bir arma mesela…

İnsan ister istemez kendi kendine soruyor. Acaba bugün hâlâ benzer cihazlar, benzer oyunlar daha da gelişmiş halleriyle hayatımızın içinde dolaşıyor olabilir mi?

Benim cevabım belli, kesinlikle evet. Hediye paketini açmadan önce iki kere değil, kırk kere düşünmek şart.