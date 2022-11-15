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Türk Hava Yolları'dan kural değişikliği duyurusu

THY tarafından yapılan açıklamayla, BAE uçuşlarında uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 21:28
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THY duyurdu. BAE'ye yapılacak uçuşlarda kurallar değişti

Türk Hava Yolları'dan kural değişikliği duyurusu
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Türk Hava Yolları, BAE'ye yapılacak olan uçuşlarda Kovid-19 önlemlerinin kaldırıldığını ve ülkeye girişlerde aşı kartı ya PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmadığını açıkladı.

"İBRAZ ZORUNLULUĞU YOKTUR"

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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