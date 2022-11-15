Türk Hava Yolları'dan kural değişikliği duyurusu

Türk Hava Yolları, BAE'ye yapılacak olan uçuşlarda Kovid-19 önlemlerinin kaldırıldığını ve ülkeye girişlerde aşı kartı ya PCR testi ibraz etme zorunluluğunun olmadığını açıkladı.
"İBRAZ ZORUNLULUĞU YOKTUR"
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı. (AA)
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