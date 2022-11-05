5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • THY uçağında bomba paniği. Yolcunun o hareketi pahalıya patladı

THY uçağında bomba paniği. Yolcunun o hareketi pahalıya patladı

Trabzon-İstanbul arasında sefer yapan THY uçağında bir yolcunun yaptığı şaka yüzünden bomba prosedürü uygulandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 21:32
Takip Et

Elimdeki bardağı yere atsam bomba gibi patlar dedi THY uçağı alarma geçti

THY uçağında bomba paniği. Yolcunun o hareketi pahalıya patladı
+
Aa
-

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağına "Elimdeki bardağı yere atsam bomba gibi patlar" şakası paniğe neden oldu.

İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçakta polis ekipleri bomba prosedürü uyguladı.

OLUMSUZ DURUMA RASTLANMADI

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55' te kalkış yapan TK-2835 sefer sayılı Boeing B737-900 tipi THY uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan biri, "Elimdeki bardağı yere atsam patlar’ şakası paniğe neden oldu.

Kabin memuru bunun üzerine durumu pilota bildirdi. Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi.

THY uçağı havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçağın inişinden sonra polisin yaptığı çalışmalarda, uçakta sadece yolcunun bulunduğu alanda arama yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

TEOMAN
5.11.2022 21:44
Uçakta seyahat esnasında "bomba ve patlama" sözcükleri kullanarak şaka yapmanın maliyeti ağırdır. Adamı pişman ederler böyle.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
2
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
3
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
5
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
6
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
7
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.