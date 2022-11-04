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Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Iğdır Havalimanı için 'hayal edince' temalı çektiği reklam “Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı” başlığıyla yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 20:50
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Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı

Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
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Türk Hava Yolları'nın 2014’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dolaşıma giren reklam filmi izleyenleri duygulandırmıştı. Çocukların başrolde oynadığı reklam filmi "Türkiye'de uçmadığımız tek bir yer kalsa, dünyada en çok noktaya uçmuşuz ne fayda" sloganıyla sahnelendi THY reklamı yayınlandığı dönemde internette de izlenme rekorları kırdı.

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN ÇEKTİ

Reklam filminin yönetmenliği daha önce Cem Yılmaz ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlülerin oynadığı reklamlarda yönetmenlik yapan Bahadır Karataş tarafından yapıldı. 25. Kristal Elma Ödüllerinde "En iyi Yönetmen" ödülü almasıyla tanınan Karataş'ın bu reklamı da ilgiyle izlendi. Reklamda oynayan 4 küçük çocukta oyunculuklarıyla izleyenleri hayran bıraktı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

THY reklamı, Iğdır'da çekildiği söylenen bir köyde 4 çocuğun THY uçağını görmesiyle başlıyor. Çocukların THY uçağı için toprak alana pist yapmasıyla THY reklamı devam ediyor. Daha sonra THY uçağının rotası çocukların çizdiği pist üzerinden devam ederek Iğdır Havalimanı'na ulaşıyor. Uçağın inmesiyle THY'nin dünyanın en çok noktasına uçma özelliğine vurgu yapılarak önceliğin Türkiye’nin her bir noktasına uçmak olduğu belirtiliyor.

Yayınlandığı dönemde tıklanma rekorları kıran reklam filmi “Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı” başlığıyla yeniden gündem oldu.

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