THY o ülkeye uçuşları iptal etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
THY o ülkeye uçuşları iptal etti

İsrail’in olası saldırılarına karşı Türk Hava Yolları Lübnan’daki Beyrut-Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na bütün uçuşları iptal etti.

İsrail ile Lübnan arasında gerginlik tırmanıyor. 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısı sonucu 12 kişinin ölmesinin ardından İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki tansiyon daha da yükseldi.

İsrail ordusunun Mecdel Şems'te meydana gelen saldırıya ilişkin Hizbullah Hareketi'ni suçlamasıyla süreç başladı.

Lübnan’da uluslararası havalimanındaki uçuşlar askıya alındı. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuşların 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı belirtildi.

THY DE İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları'nın da Lübnan’da Beyrut-Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na bütün uçuşları iptal ettiği belirtildi. Seferlerin tekrar başlayıp başlamadığı ise henüz bilinmiyor.

ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Öte yandan çok sayıda ülke, vatandaşlarını uyararak "Lübnan'ı terk edin" çağrısı yaptı. ABD, Avustralya, Norveç, Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa, İsveç, Hollanda vatandaşlarına ülkeyi acil terk edin çağrısında bulundu.

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