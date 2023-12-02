THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 437 uçakla 9'uncu en büyük filoya sahip olduğunu belirterek uçak sayısını 2033'te 813'e çıkartarak dünyada 3'üncü sıraya yükseleceklerini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı

THY Genel Müdürü Ekşi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında "Sağlık" temasıyla düzenlenen zirvede konuştu. On yıl sonraki uçak sayısını açıkladı.

THY'nin 129 ülkeye uçtuğunu ve dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olduğunu dile getiren Ekşi, Türkiye dahil 350 uçuş noktalarının bulunduğunu söyledi.

Ekşi, bu network güçleri sayesinde özellikle küresel sağlık turizminde yüksek potansiyele cevap verebileceklerine inandıklarını kaydetti.

MİLYAR DOLARLIK PAZAR

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) verilerine göre 2023'ün ilk 6 ayında 750 bin civarında yabancının Türkiye'de sağlık hizmeti aldığını ve buradan elde edilen gelirin 1 milyar dolara ulaştığını söyledi.

10 YIL SONRAKİ UÇAK SAYISINI AÇIKLADI

Ekşi, 2003'te 65 uçağı bulunan THY'nin halihazırda 437 uçağa sahip olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "O zaman dünyada 35'inci sıradaydık. Bugün 9'uncu sıraya çıktık. Önümüzdeki 10 yılda, şu anda ihale süreçleri devam ediyor, uçak sayımızı 2033'te 813'e çıkartacağız ve dünyada 3'üncü sıraya çıkacağız. Şu anda dünyada 129 ülkeye uçuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu ünvanına sahibiz. Türkiye dahil 350 destinasyon noktamız var. Bu tabii İstanbul'u, Türkiye'yi hakikaten bir aktarma merkezi haline getiriyor. İstanbul Havalimanı bu büyümenin çok önemli, büyük bir parçası oldu. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasitenin kısıtlı olması büyümemizi engelleme noktasına başlamıştı.

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