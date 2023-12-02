Özgür Özel’den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İYİ Parti ile ittifak açıklaması geldi. Özel, İYİ Parti’nin yapacağı GİK toplantısına dikkat çekerek, çıkacak karara saygılı olacaklarını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel’den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Antalya kampında açıklamalarda bulundu. CHP'nin buradaki oy oranı ve belediye sayısını artıracağına inandığını aktaran Özel, yerel seçimlerle birlikte bir kez daha psikolojik iktidarın muhalefetin eline geçeceğini söyledi.

"PSİKOLOJİK İKTİDAR BİR KEZ DAHA BİZE GEÇECEK"

Özel, "Beş yıl önceki belediyelerimizi aynen korursak, üstüne yeni belediyeler alırsak, oyumuzu artırırsak, moralimizi yükseltirsek Türkiye’de psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek" dedi.

Kentteki fahiş kira fiyatlarına da vurgu yapan Özel, buraya zorunlu görevleri nedenyile atanan devlet memurlarına kira desteği verilmesi gerektiğini kaydetti.

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Yargıda yaşanan krize yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, "Biz bunu Can Atalay üzerinden değil anayasaya sahip çıkma olarak gördük. Atalay ve Gezi'de içeride olan tüm arkadaşlarımızın bizim yerimize yattığını, birinin hırsıyla orada yattırıldıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gezi'de hepimiz vardık diye konuşan Özel, şöyle devam etti: "Gezi'yi sahipleniyoruz, Gezi'de yatanlar bizim yerimize yatmaktadır. Bunun hesabını sana günü gelince soracağız Recep Tayyip Erdoğan."

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapılıp yapılmayacağına yönelik sorulara da yanıt veren Özel, İYİ Parti'nin pazartesi günü (4 Aralık) gerçekleştirilecek olan Genel İdare Kurulu toplantısına işaret etti.

Çıkacak her karara saygılı olacaklarını kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirdik. Birlikte kazanmanın muhalefeti güçlendireceğini söyledik. Pazartesi günkü GİK toplantısına işaret ettiler. Çıkacak her karara saygılıyız. İşbirliği kararı çıkmasını temenni ederim ancak aksi durumu da anlayışla karşılayacağımızı belirtmek isterim."

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