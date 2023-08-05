THY pilotu “Kokpite namaz kılmak riskli” dediği için işten atılmıştı. Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Türk Hava Yolları’nda 30 yılı aşkın süredir çalışan bir pilot işten atılmıştı. Sebebi ise “Uçuş sırasında kokpitte namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli” demesiydi. Konuyu Halk Tv muhabiri Fırat Fıstık gündeme getirmişti.

THY'deki “Uçuş sırasında namaz kılmak riskli” diyen pilotun işten atılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Türk Hava Yolları'nın nisan ayında Kanada'nın Vancouver kentine yaptığı uçuşta, uçağın kaptan pilotu ile uzun uçuşlarda kokpitte bulunan 'first officier' arasında geçen 'namaz-oruç' diyaloğu nedeniyle kaptan pilotun işine son verildiği ileri sürüldü.

Kaptan pilot, 20 yıl Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığını, 2004'ten bu yana da Türk Hava Yolları'nda çalıştığını belirterek, kokpitte bulunanlara deneyimlerini aktardığını belirtti.

'DİNİ KULLANARAK MEVKİİ EDİNMEYE ÇALIŞAN BİRİ'

"Uçuşta bulunan first officier, 3-4 yıllık bir deneyime sahip. Dini hassasiyetlerinin yüksek olduğunu belirten birisiydi. Ama bana göre dini hassasiyetleri yüksek değil. Dini kullanarak mevkii edinmeye çalışan birisi" diyen kaptan pilot, kendisini şikayet eden first officier hakkında şunları söyledi: "Bu kişinin babası, Londra'da bir okulda felsefe profesörlüğü yapmış bir adam. Ama galiba oğlunu ispiyoncu olarak yetiştirmiş."

First officier ile namaz konusunda da konuştuklarını ifade eden kaptan pilot, "Ben de Müslümanım. Ama yaptığımız iş riskli. Bana, 'Sizin tuvalete gittiğiniz sürede ben namaz kılabiliyorum' dedi. Tuvalet bir ihtiyaç ama namazın kazası var. Uçuş bittikten sonra evinde de kılabilir" diye konuştu.

ÇAY VE AKGÜL'LE İLİŞKİLİ İDDİASI

Kendisini şikayet eden kişinin Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Başkanı Ebubekir Akgül'ün kardeşiyle çok yakın ilişkili olduğunu da öne süren kaptan pilot "Başka bir pilot arkadaşım, şikayetçi olan kişinin, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay'la birlikte haftada iki gün dini sohbetlere gittiğini söylemişti" dedi.

ERDOĞAN'IN KARTAL İMAM HATİP'TEN ARKADAŞLARI

Abdülkerim Çay ve Ebubekir Akgül'ün ortak özelliği ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte, aynı dönemde Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmaları.

Çay ve Akgül, 2015 yılından sonra Türk Hava Yolları'ndaki Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının ağırlığının artmasından sonra göreve başlayan isimler arasında yer alıyor. Erdoğan'la birlikte 1999 yılında Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Çay, 2015 yılında İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı olarak atandıktan sonra İnsan Kaynakları Başkanı olarak Ebubekir Akgül'ü atamıştı.