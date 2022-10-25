25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THY, Rusya zorunluluğunu kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 19:01
Takip Et

THY Rusya uçuşlarında uyguladığı PCR testi ibraz zorunluluğunu kaldırdı

THY, Rusya zorunluluğunu kaldırdı
+
Aa
-


Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir.

Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi. (AA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
1
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
2
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
3
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
4
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿Kılıçdaroğlu'ndan genel af çıkışı: Merak etmeyin
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
5
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
6
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
7
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Kamyonetle sarımsak satan iki grup arasında bıçaklı kavga1 ölü, 2 yaralı
﻿Kamyonetle sarımsak satan iki grup arasında bıçaklı kavga1 ölü, 2 yaralı
﻿Kamyonetle sarımsak satan iki grup arasında bıçaklı kavga1 ölü, 2 yaralı
﻿Bakan Akar’dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ye kutlama
﻿Bakan Akar’dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ye kutlama
﻿Bakan Akar’dan İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ye kutlama
﻿Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 250 bin dal makaron ele geçirildi
﻿Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 250 bin dal makaron ele geçirildi
﻿Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 250 bin dal makaron ele geçirildi
﻿Öğrencisinin ayağını kırdığı iddia edilen öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin ayağını kırdığı iddia edilen öğretmen açığa alındı
﻿Öğrencisinin ayağını kırdığı iddia edilen öğretmen açığa alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.