THY Teknikten işten çıkarmalar yaşanıyor. Bakın nedenleri ne?

THY Teknik A.Ş İcra Kurulu'nun yaklaşık 39 personelin iş akdini icra kurulu kararıyla feshettiği öğrenildi. İddialara göre çıkarılan görevlilerin kiminin yaptığı siyasi paylaşımlardan kimin ise uyuşuturcu madde yüzünden iş akidlerinin feshetildiği öğrenildi.

THY Teknikten işten çıkarmalar yaşanıyor. Bakın nedenleri ne?

THY Teknik A.Ş İcra Kurulu'nun yaklaşık 39 personelin iş akdini icra kurulu kararıyla feshettiği öğrenildi.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, THY Teknik yönetim kurulu bugün toplanarak yaklaşık 39 kişi olduğu iddia edilen personelin işine sorgusuz sualsiz son verdi.

AirportHaber’in THY Teknik kaynaklarından edindiği bilgiye göre; işten çıkarılan bazı personelin yapılan periyodik muayenesinde alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen personelin şirket kuralları gereği son verildi.

Bazı personelin ise iddialara göre yurtdışı görevinden dönüşü sırasında değişik elektronik cihazları Türkiye’ye sokarken havalimanı gümrük muhafaza memurları tarafından tespit edilerek THY’ye rapor edildiği iddia edildi.

İşten çıkarılanlar arasında bulunan bazılarının ise siyasi paylaşımlardan ötürü işten çıkartıldığı öğrenildi.

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