THY'deki 'Rolex çetesi' çökertildi. Japonlar olmasa atı alan Üsküdar'ı geçecekti

Kaynak: AirportHaber
THY'deki 'Rolex çetesi' çökertildi. Japonlar olmasa atı alan Üsküdar'ı geçecekti
Japon devleti Türk Hava Yolları'na yazı yazdı...THY de bünyesi içindeki 'Rolex çetesi'ni çökertti. Japonlar da olmasa Rolex çetesi zenginlere ucuza saat getirmeye devam edecekti.

'Türk Hava Yolları personelinin yurtdışından Rolex saat ve CDJ3000 DJ Multiplayer getirerek çete ortaya çıkarıldı...THY organize ekibin işine son verdi.

Herşey Japonya devletinin THY’ye yazdığı “Yüksek miktarda para giriş çıkışı yapılıyor” resmi yazı sonrası ortaya ortaya döküldü. İncelem başlatıldı, kaçakçılığın DOHA ve Dubai ayağı da olduğu öğrenildi.

THY SKANDALLA ÇALKALANIYOR
Türk Hava Yolları yeni bir skandal ile çalkalandığına yönelik haber AirportHaber'de yer aldı. Daha önce valiz ticaretiyle şimşekleri üzerine çeken THY'de bu kez Rolex çetisi gündemde.

İddiaya göre kabin, teknik ve kokpit çalışanlarından oluşan organize ekip, Doha ve Dubai'den Rolex saat getirmeye başladı.Ekipler kollarına takarak, yurda soktukları saatleri İstanbul'da anlaştıkları bir saatçi üzerinden satıyordu.

EKİPLER TARAFINDAN TAKİBE ALINDILAR

Japonların Türk Hava Yollarına resmi yazıyla yaptığı ihbar üzerine yaklaşık 10 kişilik bu grup, gümrük memurlarının da dikkatini çekti. Takibe alınan personel her defasında farklı model saatlerle İstanbul’a giriş yaptıkları tespit edildi.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, takip edilen ekibin bagajlarında da arama yapıldı. İşte o bagajlarda saatlerin sertifikaları ve dökümanlar da ele geçirilnce, durum THY'ye bildirildi. Bunun üzerine THY’ye bu personellerin işine son verildi. Bazı personelin anlaşarak emekliye ayrıldığı ve pas bilet dahil tüm haklarını, bazı personelin ise istifa ettiği öğrenildi.

MULTİPLAYER ÇETESİ
Bunun yanında bir de Multiplayer çetesi ortaya çıktı. Japonya üzerinden CDJ3000 Multiplayer getiren bir başka grup da takibe alındı. Japonya devletinin dikkatini çeken bir grup THY kabin personelinin yüklü miktarda para transferi hareketliliği dikkatlerden kaçmadı.

ROLEX PAYLAŞIMI

Fiyatı 500 bin liranın üzerinde olan Rolex saatler son dönemde dikkat çeken paylaşımlarla gündeme gelmişti. Sosyal medyada Rolex marka saatiyle yaptığı paylaşımla büyük tepki çeken AKP'li Bahadır Yenişehiroğlu'ndan Rolex Açıklaması geldi. Yeneişhiroğlu, "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dedi.

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