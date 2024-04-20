AKP'li vekilden 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim. Tepkiler gelmeden paylaşımını silmişti

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehiroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğraftaki bir ayrıntı büyük tepki çekti. Meclis’e ziyaretine gelen bir grupla fotoğraf paylaşan Yenişehiroğlu’nun kolunda Rolex marka saat görüldü. Söz konusu saatin satış fiyatının 562 bin lira olması tartışmaları beraberinde getirdi.

AKP’li Yenişehiroğlu, söz konusu paylaşımına "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notunu düşerken Cumhurbaşkanı ve AKP’yi de etiketlemişti. Yenişehiroğlu, gelen tepkiler sonrası söz konusu paylaşımını sildi.

ROLEX AÇIKLAMASI GELDİ

Sosyal medyada tepkilerin devam etmesi sonrası AKP’li Yenişehiroğlu’ndan açıklama geldi. Yenişehiroğlu, lüks saati kendi kazandığı parayla aldığını belirterek takmaya devam edeceğini söyledi.

Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Twitter’da görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram’da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."

AKP'Lİ İSİMLERDEN LÜKS HAYATILARINI SERGİLEYEN PAYLAŞIMLAR GELDİ

AKP'li isimlerin lüks hayatlarını sergileyen paylaşımlar büyük tepki çekiyor.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco Yat Kulübü’ndeyken yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmış ve kendisine AKP’li isimlerden bile sert tepkiler gelmişti.

Bursalı, gelen tepkiler üzerine, kamuoyundan “Bir yol kazası oldu” diyerek özür dilemişti.

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar, Amsterdam’dan paylaştığı romantik fotoğraflar da tepkilerin odağına yerleşmişti.