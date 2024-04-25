'Alın terimle Rolex aldım takmaya devam edeceğim' demişti. 23 Nisan'da herkes koluna baktı

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ağırladığı misafirleriyle çektirdiği fotoğrafta, kolundaki Rolex saati gündem olmuştu. Rolex marka saatin değerinin 562 bin lira olduğu öğrenilirken, Yenişehirlioğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

"ALIN TERİYLE KAZANDIM” DEMİŞTİ

Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt vermiş ve konu hakkında, “Helal paramla aldığım saatimi takmaya devam edeceğim” açıklamasında bulunmuştu.

RESEPSİYONDA KAMUDA İSRAF GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan Bahadır Yenişehirlioğlu’nun kolunda Rolex saatinin olmadığı görüldü. Kamuda tasarrufun konuşulduğu hindi ve kuzu tandır gibi ana yemeklerin servis edilmediği, kuru pasta ikramlarının yapıldığı resepsiyonda, Yenişehirlioğlu’da Rolex saatini takmadı.

Yenişehirlioğlu, Abdülhamid isimli dizide Tahsin Paşa karakteriyle tanınırken Mayıs seçimlerinde Manisa'dan milletvekili olmuştu.

AKP’Lİ İSİMLERİN LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz haftalarda, AKP İzmir Milletvekili, Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kendisine AKP’li isimler bile tepki gösterirken Bursalı, “Bir yol kazası oldu” diyerek özür dilemişti.

Ardından Bursalı’nın kolundaki Louis Vuitton marka ve binlerce dolarlık bileklikler gündem olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde, AKP’nin Çankırı Belediye Başkan adayı olan ve rakibi MHP’li İsmail Hakkı Esen’e açık ara farkla seçimi kaybeden Hüseyin Filiz’in Maldivler tatili gözler önüne serilmişti.