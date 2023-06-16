Ticaret Bakanlığı’ndan e-ticaret firmalarına uyarı

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine, bu işlemleri yapan firmaları, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyardı.

Ticaret Bakanlığı’ndan e-ticaret firmalarına uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknolojide yaşanan gelişmelerin toplam perakende ticaret içinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açtığı belirtildi.

Tüketicilerin, satıcı veya sağlayıcıyla sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile cayma ve teslime ilişkin haklarının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, bu hakların Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı, temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvuruların yakından takip edildiğinin altı çizildi.

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5 AYDA 9,3 MİLYON İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada, 2022'de 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 lira, 2023’ün ilk 5 ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 lira idari para cezasının uygulandığı bilgisi verildi.

Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Bakanlığa intikal eden başvurularda, yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili Bakanlığın gerekli inceleme ve denetimleri başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur."

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